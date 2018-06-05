«من روسيا مع التحية» على MBC مصر

من روسيا مع التحية

رحاب صبحى



ينطلق غدا من قلب العاصمة الروسية على شاشة "MBC مصر" عرض البرنامج الرفيهي الرياضي الجديد "من روسيا مع التحية" مع رزان مغربي ومُهيب عبدالهادي، وبمُشاركة خاصة ومميزة للنجوم بيومي فؤاد، ومُصطفى أبوسريع، وحسن عبدالفتاح في الثانية صباحا.



يُطل في حلقات برنامج "من روسيا مع التحية" عدد من نجوم الرياضة والفن منهم حمادة هلال، ومحمود العسيلي، وسعد الصغير، ووليد سليمان، ومجدي عبد الغني، ومحمود كهرباء، وتتواصل الحلقات اليومية بصورة غير تقليدية حيث يُعد البرنامج بمثابة دليل سياحي مُتكامل لكل مصري يفكر في السفر إلى روسيا خلال مباريات كأس العالم، وخلال الحلقات اليومية يقوم مقدمي الرنامج رزان و مهيب بصحبة فريق العمل في كل حلقة بمحاولة نشر العادات والتقاليد المصرية المختلفة بين الشعب الروسي، خصوصا المأكولات والمشروبات الشعبية من خلال الاستعانة بخدمات الشيف حسن، ويحتوي البرنامج على أفكار ترفيهية مختلفة ومتنوعة يظهر من خلالها فريق عمل البرنامج وضيوفهم بشكل كوميدي مميز.