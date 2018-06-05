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اتصالات وتكنولوجيا
70 جنيهًا سعر خط المحمول بعد تطبيق رسم تنمية الموارد
الثلاثاء 05 يونيو 2018 04:54 م
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البرلمان
المال –خاص
وافق مجلس النواب، في جلسته، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأضاف مشروع القانون نصا جديدا على القانون القائم بتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وستبدأ تطبيق الزيادة الجديدة من العام المالى الجديد 2018/2019، وسيصل سعر الخط بالاسواق بعد تطبيق الضريبة إلى 70 جنيها.
مجلس النواب
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