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اقتصاد وأسواق
الوزراء يقرر استيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية
الثلاثاء 05 يونيو 2018 04:15 م
استيراد الكميات اللازمة من الأرز
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استيراد الكميات اللازمة من الأرز
- إسماعيل: الأصناف المستوردة ستكون بنفس جودة المصرى
المال - خاص
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور وزيرى التموين والزراعة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التى تقوم الدولة باستيرادها، مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.
شريف اسماعيل
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