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نائب يتقدم بمشروع قانون يمنع استخدام وسائل التواصل لمن دون الـ 18 عامًا
الثلاثاء 05 يونيو 2018 04:08 م
شبكات التواصل الاجتماعى
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شبكات التواصل الاجتماعى
يشترط بطاقة الرقم القومى للمستخدم.. وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
مصدر بالاتصالات: دور NTRA رقابى.. ولائحة الجزاءات تقنن أداء المشغلين
أحمد الدسوقى وسمية كمال
تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون الى رئيس المجلس لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية.
يشمل مشروع القانون –الذى حصلت "المال" على نسخة منه – 6 مواد، تتمثل المادة الأولى فى التزام مقدمى خدمات الانترنت والتابعين لها بإنشاء شبكات تواصل اجتماعى بالتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات.
فيما تتمثل المادة الثانية فى ضرورة انشاء لجنة بالجهاز القومى للاتصالات تتولى الاشراف والمراجعة والرقابة على مقدمى خدمات الانترنت فى مصر، بينما تتضمن المادة الثالثة على عدم السماح بإنشاء أى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى الا من خلال الرقم القومى وألا يقل سن المستخدم عن 18عاماً.
وتعطى المادة الرابعة فى مشروع القانون للجهات المختصة ان تحجب اى حسابات تضر بالامن القومى او تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين ، فيما تقضى المادة الرابعة بمعاقبة كل من ينشأ حساب وهمى او دخل عمداً على مواقع التواصل او انتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير بالحسب مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على 100 الف جنيه، بينما تشمل المادة السادسة نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بعد اقراره.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن جهاز تنظيم الاتصالات NTRA يلعب دور رقابى فى الاشراف على جودة خدمات الاتصالات والأنترنت المقدمة للعملاء من خلال لائحة الجزاءات الأخيرة الصادرة خلال العام الماضى ضمن تراخيص الجيل الرابع للاتصالات " 4G " ووقعت عليها شركات الاتصالات الأربع.
وقال إن اللائحة تشتمل على عقوبات وغرامات مالية متدرجة حسب نوع المخالفة المرتكبة لذلك فلا يوجد جدوى من انشاء هيئة رقابية جديدة للاشراف على مقدمى خدمات الانترنت فى مصر.
وبحسب موقع " STATISTA " لاحصائيات الإنترنت، فإن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر خلال أبريل الماضى وصل إلى 50 مليون مستخدم يستحوذ فيس بوك منها على 38 مليون مشترك، فيما يتوزع باقى العدد على شبكات التواصل الاجتماعى الاخرى ومنها لينكد إن وتويتر ويوتيوب .
على صعيد آخر، أكد أن الوزارة لا تتدخل فى محتوى المواد المنشورة على مواقع التواصل.
فيما استنكر أحمد بهاء، نائب رئيس شركة ASC للاستشارات الأمنية، إنشاء جهة رقابية للاشراف على مقدمى خدمات الإنترنت فى مصر دون وضع ضوابط ومعايير تقنن أداء عملها.
وأكد بهاء أن موقع فيس بوك على سبيل المثال يحظر على المستخدمين من دون 18سنة انشاء حسابات شخصية لهم، مشددا على ضرورة نشر التوعية لحماية النشء الجديد من التعرض للتهديدات الالكترونية من خلال إطلاق حملة إعلانية ضخمة موجهة للأطفال عبر الاستعانة بشخصيات كرتونية على غرار التجربة الاماراتية والتى حققت نجاحا ملحوظا فى هذا الصدد.
ولفت حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول الاتصالات، ان مشروع القانون السابق يتناقض مع مفاهيم الحريات الشخصية، وليس له وجود فى دول أخرى لاسيما أنه من الصعوبة مراقبة 50 مليون مستخدم للانترنت فى مصر إلكترونيا للحصول على معلومات دقيقة.
ورأى الليثى أن القانون نفسه يتعارض مع نص خطاب رئيس الجمهورية الأخير عند أداء اليمين الدستورية والذى طالب خلاله بمزيد من الحريات الشخصية.
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