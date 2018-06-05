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بورصة وشركات
الشمس للإسكان: أوشكنا على الانتهاء من تصميمات مشروع العاصمة الإدارية
الثلاثاء 05 يونيو 2018 04:03 م
شركة الشمس للإسكان
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شركة الشمس للإسكان
رجب عزالدين
قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إنها بصدد الانتهاء من التصميمات النهائية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشر تحت عنوان " الشمس للإسكان تعلن عن طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى يوليو المقبل".
وقالت الشركة، إنهالم تحدد المبلغ الاستثمارى الخاص بهذا المشروع ولا سعر البيع، مشيرة إلى أنها ستعلن عن المستجدات وما يتم فى هذا الشأن باستمرار.
فى سياق متصل، أضافت الشركة أنها تسعى لتحقيق أعلى عائد من مبيعات مشروع جاردينيا الشمس، وذلك بتسويق الوحدات والأرض من خلال المزادات والبيع المباشر، إضافة إلى الاستعانة بشركة تسويق عقارى من خلال المشاركة فى المعارض العقارية.
الشمس للاسكان والتعمير
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