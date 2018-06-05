مطالب بوضع ضوابط جديدة لتنظيم سوق الأسمنت

الأسمنت

معتز محمود



طالبت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من وزارة التجارة والصناعة، العمل على وضع آليات وقواعد تنظم العمل بين التجار ومصانع الأسمنت.



أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشعبة خاطبت وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، لعقد اجتماع مشترك بين الشركات المنتجة وممثلى التجار من الغرف التجارية، لبحث آليات وقواعد تنظم العمل بين الطرفين، لضبط السوق.



أشار مخيمر فى تصريح لـ«المال»، إلى أنه قام بتوجيه استغاثة عاجلة مؤخراً لرئيس مجلس الوزراء، جراء ما أصاب تجار الأسمنت من أضرار على خلفية قيام بعض شركات الأسمنت العاملة فى مصر بزيادة أسعارها، بطريقة عشوائية، منذ عدة أسابيع قبل أن تقوم الشركات بخفض للأسعار مرة أخرى.أوضح مخيمر أن الشركات تتحكم فى الوكلاء «على حد وصفه «وتحدد لهم الكميات التى يحصلون عليها.



لفت إلى أنه فور قيام تلك الممارسات من شركات الأسمنت، بادر بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لتشديد الرقابة على السوق.



اعتبر أن زيادة سعر طن الأسمنت فى وقت واحد، يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها شركات الأسمنت الأجنبية، وهى أكبر منتج للأسمنت فى مصر، وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق، وفرض السعر على الشركات الأخرى .



طالب مخيمر فى خطابه لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باتخاذ اللازم وفق المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005، الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.







