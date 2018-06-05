أميركا بين الوريد والوريد

شريف عطية

ليست التلاحمات المتقاطعة بين القوى الكبرى- وليدة اليوم، إذ تعود جذورها إلى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من متغيرات فى النظام الدولى، حين أثخن الأوروبيون بعضهم البعض ما بين دول المحور والحلفاء التى دانت مقاديرهما فى شرق وغرب أوروبا للقوتين الصاعدتين «ثنائى القطبية» الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، إما بدواعى الأمن أو نتيجة للأوضاع الأوروبية المتهافتة وإمكانياتها المحدودة وحاجاتها المتفاقمة، ما فرض على اتجاهاتهم السياسية الخارجية التزامات تتفق مع مقتضيات الصراع المستحدث، الأميركى- السوفييتى، سواء فى أوروبا أو فى مختلف أقاليم العالم، ما أنهك كلاً من واشنطن وموسكو معاً قبل أن تستبق الولايات المتحدة المبادرة مطلع السبعينيات بقبول أن تشاركها كل من دول شمال أميركا- غرب أوروبا- اليابان.. فيما عرف بـ«القطبية أو اللجنة الثلاثية»، التى كانت أبرز توصياتها تتلخص آنئذ فى «محاصرة الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية خلال الثمانينيات كحد أدنى أو العمل على تفكيكهما كحد أقصى»، وقد كان للقطبية الثلاثية الجديدة ما أوصت به بالفعل من خلال تصديرها ما عرف بـ«قلق الأيديولوجيا» إلى شعوب المنظومة السوفيتية.. التى وإن جاءت ردود فعلها متأخرة من خلال «اللعبة السياسية».. البيروسترويكا والجلاسونسيت.. إلا أنها أُجهضت فى سنواتها الأولى (أندروبوف- جورباتشوف)، ولتنفرد من ثم الأحادية الأميركية مطلع التسعينيات بزعامة العالم دون منازع، دونما مشاركة من أعضاء «القطبية الثلاثية» أو من الاقتصادات الناشئة الصاعدة، بعدئذ إلى أن ثبت عملياً- خاصة فى العقد الأخير- عجزها عن قيادة العالم منفردة.. سواء لمساع حثيثة مضادة من الآخرين باتجاه توسيع إطار التعددية القطبية أو فى ظل الوعى الإنسانى العالمى الجديد، ذلك على النحو المشهود- بأقله- منذ مطلع القرن (أحداث سبتمبر 2011 - فشل حروبها فى أفغانستان والعراق.. إلخ)، ما دفع الإدارة الأميركية «أوباما» اعتباراً من 2009 إلى مراجعة مجمل السياسات السابقة لليمين المحافظ.. الذى عاد ونجح عام 2017 فى استرداد مكانته على نحو أكثر جموحاً «ترامب» وبما لم يعهده العالم من قبل بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية، سواء مع الحلفاء أو الخصوم بسيان، إذ إن تراجعها عن اتفاقات دولية (النووى الإيرانى مثالاً) بعد انتخاب رئيس جديد.. بسبب- وفق «بوتين»- انعدام الثقة، كما أن القرارات الأميركية بشأن التعريفات الجمركية، وما إلى ذلك، يثير- كمثال- غضب العالم وحلفائهما الأوروبيين، فى وقت يحتاج فيه العالم إلى سلام تجارى وليس إلى حروب تجارية، ناهيك عن تصعيد «البنتاجون» للتوتر فى بحر الصين الجنوبى- رغم الإقرار بأحقية المصالح الصينية فى محيطها الحيوى، أو جراء سياساتها الخارجية التى تجعل الشرق الأوسط «متوتراً وقلقاً ودامياً» لأمد غير منظور، ذلك دون استثناء الغموض الذى يعترى عجم العود المتبادل مع شمال كوريا.. وعلاقتها مع شطرها الجنوبى، وكلها غيض من فيض لإجراءات أميركية لا تؤدى إلى استتباب السلم والأمن الدوليين، كما تدعو الآخرين إلى العمل على مواجهتها، حماية لمصالحهم الحيوية المشروعة، إذ تتجه 23 دولة أوروبية إلى إطلاق تعاون عسكرى تاريخى للدفاع المشترك، فى الوقت الذى ينعقد 11 يونيو الحالى.. لقاء بين وزراء خارجية روسيا وألمانيا وأوكرانيا لإحياء «عملية منسك» خاصة من بعد القلق الناتج عن فتح الكرملين الباب واسعاً أمام سباق تسلح جديد.. رداً على الأرجح لما يعليه البيت الأبيض «بلتون» من شأن القوة فى سبيل صون مصالح أميركا القومية (أميركا أولاً).. رافضة «التعدد القطبي» بديلاً عن أحاديتها، إلا أن أوروبا باتت تمثل إحدى القوى الدولية المرشحة لكى تنافس الولايات المتحدة، عوداً معاكساً إلى بدء لما كان بينهما أثناء وعقب الحرب العالمية الثانية، إذ يساعدها على ذلك كل من رأس المال البشرى والتكنولوجى وفى الصادرات.. إلخ، وليبقى السؤال المطروح.. هل بإمكان أوروبا استعادة مقومات وحدتها، وما هى حدود المساهمات لكل من روسيا والصين-تحديداً- للمساعدة فى ذلك الشأن وهو سؤال قد يبدو بسيطاً فى شكله لكن أكثر جديدة فى مضمونه، إذ قد يمكن عندئذ للشرق الأوراسى والغرب الأوروبى حصر الشعبوية الأميركية «الجامحة»- ولصالح العالم- من الوريد إلى الوريد.

