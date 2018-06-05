10 أسهم تنجو من موجة هبوط البورصة

هبوط الاسهم

مصطفى طلعت:



خالفت 10 أسهم مقيدة بالبورصة الاداء الهابط الذي يضرب السوق، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتصعد بشكل محدود مع منتصف الجلسة.



وكشفت شاشات التداول ارتفاع أسهم كل من العربية لمحابس بنسبة 0.59%، ومطاحن مصر العليا 1.25%، واسمنت سينا 0.17%، والمهندس للتأمين 0.45%، وام ام جروب 0.59%، ووالحديثة للمواد العازلة- مودرن، وبنك البركة مصر 0.06%، ومصر لإنتاج الاسمدة- موبكو، اوراسكوم كونستراكشون ليميتد 0.57%.



وترجع أداء البورصة بشكل قوي، بحلول الساعة 1:30 ظهراً، إذ هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 2.39% ليصل إلى 16011 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.6%، والمؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنحو 1.7%.

