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بورصة وشركات
مؤسسة IIF: الأجانب يبيعون سندات وأسهم بقيمة 12.3 مليار دولار
الثلاثاء 05 يونيو 2018 01:11 م
سندات سيادية
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سندات سيادية
خالد بدر الدين:
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IIF اليوم الثلاثاء أن شهر مايو الماضى شهد تراجعا حادا للأسواق الناشئة مع قيام الأجانب ببيع سندات وأسهم بقيمة 12.3 مليار دولار.
وأكدت المؤسسة إن التدفقات الخارجة انقسمت بالتساوي بين أسواق الدين والأسهم بينما على مستوى المناطق كانت أكبر التحركات في آسيا بخروج ثمانية مليارات دولار و4.7 مليار دولار من إفريقيا والشرق الأوسط مجتمعين.
وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات الأسهم والسندات سجلت ارتفاعا أيضا في نهاية أبريل مما يجعل هذه ثاني أطول عملية بيع في الأسواق الناشئة في سجلات مؤسسة التمويل الدولي وأطول موجة مبيعات بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر من عام 2016.
ومازالت تدفقات المحافظ إيجابية منذ بداية العام عند نحو 46 مليار دولار لكنها منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضى و البالغ 134 مليار دولار.
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