عمرو الجارحي ، وزير المالية

خالد بدر الدين:



أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي أهمية تحقيق معدل نمو مرتفع لا يقل عن 6% من الناتج القومي الإجمالي للتغلب على مشكلة خدمة الدين المرتفعة في الموازنة العامة للدولة.



وأضاف أنه لولا المنح والقروض لارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، وأن عجز الموازنة سجل 12 % من الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى 17% لو لم تحصل مصر على منح وقروض.



وأوضح الجارحي أمام البرلمان المصري أن معالجة مشكلة المديونية ستأخذ بعض الوقت، وأنه من المتوقع أن تستمر لبعض الوقت وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية يشجع على جذب المستثمرين.



وذكرت وكالة رويترز أن تراكم مشكلة الديون منذ العام 2011 بحدوث الثورة وعدم تغيير سعر الصرف الذي تراوح سعر الدولار مابين 6 و 8 جنيهات وضرورة توفير المحروقات بسعر ثابت ساهم في تآكل الغطاء الدولاري.