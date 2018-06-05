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سيــارات
أكثر 10 طرازات مبيعا خلال 4 شهور
الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:15 م
هيونداى النترا 1
أخر الأخبار
هيونداى النترا 1
أحمد عوض
رصدت «المال» أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق خلال 4 أشهر اﻷولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك«.
وتصدرت نيسان «صني» قائمة الطرازات اﻷعلى مبيعًا بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و329 وحدة، تبعتها هيونداى «فيرنا« بواقع 3 آلاف و510 مركبات، وتلتها شيفروليه «أوبترا» مسجلة 2345 سيارة.
جاءت نيسان «سنترا« فى المرتبة الرابعة مسجلة بيع 2242 وحدة، وتبعتها هيونداى «توسان» بواقع 2110 سيارات، وتلتها تويوتا «كورولا» محققة 1757 مركبة، ثم هيونداى «إلنترا AD» بعد تمكنها من بيع 1289 وحدة.
حلت رينو«كادجار» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 1274 مركبة، وتبعتها كيا «سيراتو» بواقع 1187 سيارة، وتلتها ميتسوبيشى «لانسر» محققة 1158 وحدة.
أكد وليد خضر، مدير إدارة التوكيلات بمجموعة أباظة أوتوتريد، أن اﻷسباب الحقيقة وراء تصدر 10 طرازات فى قائمة مبيعات سوق السيارات خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالي؛ توافر المعروض وثبات السياسة السعرية لها مقارنة بالعلامات التجارية اﻷخرى، وأن وكلاء كان لديهم كميات من التوريدات لصالح قطاع اﻷعمال خلال الفترة الماضية.
توقع خضر أن تشهد الحصص السوقية للسيارات ذات المنشأ الفرنسى من أبرزها «رينو« ارتفاعا فى ظل نمومعدل الإقبال على تلك الفئة من المركبات، كما رجح أن تشهد السوق أداء مرتفعا بنسب تتعدى %10 خلال العام الحالى فى ظل التحرك النسبى الذى تشهده السوق خلال الفترة الحالية.
يذكر أن مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها «ملاكى - أتوبيسات - شاحنات» شهدت ارتفاعا بنسبة %35.9 مسجلة بيع 49 ألفا و62 وحدة، خلال 4 أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 36 ألفا و98 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أسعار السيارات
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