السويدي إليكتريك تعلن توزيعا نقديا بقيمة 8 جنيهات للسهم

شركة السويدي إلكتريك

رجب عزالدين:



أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن توزيع نقدى بقيمة 8 جنيهات للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 21 يونيو الجارى.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 18 يونيو الجارى.



وارتفع صافى ربح الشركة بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.



وقفزت إيرادات الشركة إلى 42.9 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بإيرادات قدرها 24.6 مليار جنيه فى العام السابق.



واقترح مجلس إدارة الشركة فى فبراير الماضى، توزيع 1.74 مليار جنيه على المساهمين توزع فى شكل كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات لكل سهم، واقترح احتجاز 501 مليون جنيه للعام المقبل.



ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.