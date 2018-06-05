13.4 مليار جنيه قيمة واردات السيارات وقطع الغيار

أكد مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، أن حجم واردات السيارات يشهد ارتفاعا بمعدل بين 6 و7 آلاف مركبة شهريا، مقابل 3 و4 آلاف وحدة سابقا؛ بفضل تعافى مبيعات سوق السيارات وارتفاع الطلب، كاشفا عن بلوغ الحصيلة الجمركية إلى 3 مليارات و784 مليونا و62 ألفا و584 جنيها خلال 5 أشهر اﻷولى من العام الحالي.









أحمد عوضسجلت قيمة واردات السيارات وقطع الغيار المفرج عنها، عبر منفذ جمرك الإسكندرية، 13 مليارًا و464 مليونا و405 آلاف و567 جنيهًا خلال5 أشهر اﻷولى من العام الحالي.قفزت واردات سيارات الركوب «الملاكي« بنسبة %75.4 لتصل إلى 37 ألفا و985 وحدة، مقارنة 19 ألفا و945 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت الحصيلة الجمركية لتلك الفئة من المركبات بمعدل %45 محققة 3 مليارات جنيه مقابل 2.1 مليار.وفقًا للتقارير الصادرة عن مصلحة الجمراك؛ قدرت حجم الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب «الملاكي« طبقا لنص الاتفاقيات الدولية هى «الشراكة اﻷوروبية وأغادير وتركيا« 2 مليار و436 مليونًا و570 ألفًا و434 جنيها، خلال 5 أشهر الماضية.أفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية، عن 3069 سيارة نقل، وميكروباص، وموتوسيكل، وجرار، بقيمة 2 مليار و320 مليونا و155 ألفًا و595 جنيها؛ محصلًا عنها مبلغ 427 مليونًا و241 الفاً و563 جنيها رسومًا جمركية وضريبية.كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 3159 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة 2 مليار و837 مليونا و600 ألف و650 جنيها، لتبلغ إجمالى الرسوم الجمركية والضريبية المحصلة عنها قيمة 253 مليونًا و163 ألفا و909 جنيهات؛ فيما قدرت حجم الإعفاءات الجمركية عن تلك الرسائل بقيمة 86 مليونا و985 ألفًا و142 جنيها.