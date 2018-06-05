سيكو تصدر أول شاحنة من المحمول المصري للإمارات

سيكو

المال ـ خاص:



أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" صاحبة العلامة التجارية لأول محمول مُصنع في مصر عن تصدير أو شحنة من الهواتف المحمولة من مصنعها بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط لدولة الإمارات العربية المتحدة.



أعرب محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون سيكو مصر" عن سعادته بالنجاحات التى حققها المصنع منذ انطلاقه حتى اليوم، مشيرا أن الهدف الرئيسي للمصنع المقام على مساحة 4500 متر مربع ليس فقط السوق المحلية لكن الأسواق المحيطة ايضا خاصة العربية منها والإفريقية، حيث نجحت الشركة في تصدير أكثر من 1000 جهاز محمول كمرحلة أولى بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات ليتبعه مراحل أخرى للتصدير.



وأضاف أن الأجهزة التى تم تصنيعها فى مصنع الشركة باسيوط فى المنطقة التكنولوجية لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين في دولة الإمارات، مشيرا إلى كفاءة الأجهزة والإمكانيات العالية وجودة المنتج والأسعار التنافسية قد ساهمت فى حصولنا على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات الإماراتى لطرح الأجهزة بالسوق المحلية .



وتابع أن مصنع شركته يعمل حاليا بكفاءة عالية، وإننا مستمرون فى خططنا للتوسع خارجيا والتصدير إلى الدول العربية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، إذ أن نجاح الأجهزة فى السوقين المصرية و الإمارتية يدفعنا إلى الاستمرار فى التصدير إلى الخارج خلال الفترة المقبلة.



وقال إن شركته تسير فى بيع منتجها وفقا لاستراتيجية الشركة فى السوق المحلية وتسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن سيكو قد باعت حتى الآن أكثر من 200 ألف جهاز منذ طرح اجهزتها فى السوق المصرية فى فبراير الماضى.



وتستهدف شركة سيكو تكنولوجى حجم مبيعات فى السوق المصرية ما يقرب من 1.5 مليون جهاز خلال العام الأول ، مشيرا إلى أن شركته تنتج حاليا من خلال مصنعها الجديد بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة 50 ألف جهاز شهريا .



وكانت سيكو قد أطلقت رسميا منتجاتها فى السوق المصرية منذ فبراير الماضى، حيث قامت بطرح 8 طرازات من أول هاتف محمول مصرى فى السوق.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أفتتح رسميا أعمال مصنع سيكو بالمنطقة التكنولوجية باسيوط في ديسمبر الماضي خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017 والمقام على مساحة 4500 متر مربع ويضم 500 موظف مابين مهندسين وتقنيين وعمال باستثمارات مصرية بلغت 500 مليون جنيه .



وكانت الشركة المصرية لصناعات السيليكون قد اهدت الرئيس عبد الفتاح السيسي اول محمول مصري من طراز Nile X .