EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
شعبة المواد الغذائية تطالب التموين استيراد الأرز لضبط السوق
الثلاثاء 05 يونيو 2018 11:05 ص
المواد الغذائية
أخر الأخبار
المواد الغذائية
محمد مجدي:
كشفت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن عدم توريد أي كميات من الأرز التمويني بسعر ٦.٥جنيه للكيلو لمحلات البقالة ضمن مقررات شهر يونيو التموينية ، حيث بلغت نسبة العجز التراكمي 90 % في القاهرة والمحافظات منذ شهر إبريل الماضي.
وأضافت عبد المقصود ، في تصريحات صحفية، إن المنافذ ما زالت خاوية من الأرز المخصص للصرف على البطاقات، مشيره إلى طرح كميات كافية من السكر والزيت لسد احتياجات المواطنين منهما.
وطالبت عضوة الشعبة، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بضرورة استيراد الأرز لضبط السوق، خاصة في ظل توفر الأرز لدي المحتكرين.
وأشارت إلي ان الوزارة صرفت كميات كبيرة من المكرونة للبدالين في محاولة من جانبها تعويض نقص الأرز.
وإنتقدت عبد المقصود، تصريحات الوزير بشأن توافر سلعة الأرز التمويني بسعر يتراوح من 7.5 إلى 8.5 جنيه على حسب نسب الكسر للكيلو للمواطنين مستحقي الدعم بخلاف الحقيقة ، حيث تسببت تلك التصريحات فى مشاجرات بين المواطنين والبقالين.
وردا على تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنفي وجود أزمة في سلعة الأرز التموينية وتأكيده أن كميات الأرز الموجودة حاليا تكفي احتياجات البلاد حتى ديسمبر 2018 ، قالت عبد المقصود نقص الأرز التمويني تسبب فى رفع الأرز الحر إلي ١٢ جنيها.
وأكدت عضوة شعبة المواد الغذائية ، استمرار استياء المواطنين من عدم توافر الأرز، نظرًا لزيادة الإقبال عليه خلال شهر رمضان الجاري، فضلًا عن إرتفاع أسعاره في السوق الحر.
وتابعت ، أن عملية صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو الجاري منتظمة، مؤكده عدم تعرض ماكينات صرف السلع لأي أعطال خلال الشهر.
وأوضحت عبد المقصود، أنه نظرًا لتحديد مساحة زراعة الأرز في العام المقبل، لكي تصبح ٧٢٤ ألف فدان بدلًا من 1.2 مليون فدان ضمن إتجاه الدولة لتلقليص المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، مما أحدث ارتباكا في السوق بسبب التخزين وإحجام بعض التجار عن البيع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا