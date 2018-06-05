البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي

البورصة المصرية

أسماء السيد:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي 1.4% ليصل 16169 نقطة.



وهبط مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.53% ليسحل 827 نقطة، كما تراجع المؤشر اﻷوسع نطاقًا بنحو 0.94% ليسجل 2100 نقطة، ونظيره متساوي اﻷوزان بـ 1.4% عند 2756 نقطة.



وبلغت قيم التداول 17 مليون جنيه فقط ومن اجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 56 سهم هيمن التراجع على أداء 21 سهم وصعد 3 أسهم فقط، بينما لم يتغير أداء 32 سهم، وسجل رأس المال السوقي 913 مليار جنيه .



واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 3 و2 مليون جنيه على التوالي مقابل اتجاه اﻷجانب للشراء بقيمة 5 مليون جنيه .



يُذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس على تراجع جماعي، بنسبة 1.6% للمؤشر الرئيسي عند 16404 نقطة، ونظيره السبعيني بـ 1.5% عند 831 نقطة.