السويس للحاويات تحقق حجم تداول 2.5 مليون حاوية

مدحت إسماعيل:





قال لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذى لشركة قناة السويس للحاويات، إن شركته حققت حجم تداول خلال عام 2017 بلغ 2.5 مليون حاوية، بنسبة 35ـ %40 من الطاقة التصميمية للمحطة، البالغة 5.4 مليون حاوية سنوياً، مضيفا أنه مستهدف زيادة حجم التداول بنسبة كبيرة، خلال العام الحالى.

أشار إلى أن الشركة حققت انخفاضاً فى الصادر والوارد بنسبة %80 خلال نفس الفترة، نتيجة للعملية الشاملة التى تمت فى فبراير خلال الفترة الماضية، وصعوبة التواصل بين الشرق والغرب.





أضاف فى تصريحات صحفية على هامش سحور أقامته الشركة نهاية الأسبوع الماضى، أن التحالفات العالمية التى تخارجت من ميناء شرق بورسعيد اعتراضا على صدور قرار وزير النقل، المتعلق بمزاولة النشاط البحرى المعروف إعلامياً بقرار 800، لم تعد إلى الميناء حتى الآن، على الرغم من إعلان الجهات الحكومية الاتفاق معها للعودة مرة أخرى للميناء.





تابع: «لا بد من تخفيض الرسوم بشكل قوى، وفترة زمنية لا تقل على 3 سنوات على أقصى تقدير، والخطوط الملاحية متعاقدة فعلياً مع الموانئ الأخرى المنافسة لمصر، والرجوع إلى ميناء شرق بورسعيد، سيكون له تكلفة على الخطوط، ولا بد من وضع مزايا قوية تحقق من خلالها تلك الخطوط تكلفة تخارجها من تلك الموانئ».

أعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، فى بيان لها نهاية نوفمبر الماضى، عن نجاح مهاب مميش، وهشام عرفات، وزير النقل، فى إقناع تحالف «الأليانس» المنسحب من ميناء شرق بورسعيد أبريل الماضى، إلى موانئ اليونان، للعودة لشرق بورسعيد والموانئ المصرية.

تابع: «نحن كشركة عاملة فى النقل البحرى نثمن جهود مهاب مميش، رئيس الهيئة، على دوره المتميز فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه الشركات لتنمية حجم أعمالها وزيادة استثماراتها.

أشار الرئيس التنفيذى لشركة قناة السويس للحاويات، إلى أنه ضرورى التسريع من صدور قرار خفض الرسوم، لأن الخطوط الملاحية اقتربت من التجديد للعام المقبل، مضيفا قناة السويس للحاويات مؤمنة بالسوق المصرية كونها ضمن أسواق المنطقة المهمة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا إيجابيا لشرح الصورة الكاملة أمام الحكومة حول الموقف التنافسية لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المنافسة.

قال إن الجانب الحكومى يتعامل مع ما يعرض من شركة قناة السويس لتداول الحاويات بمنتهى الجدية، مؤكدا أن هناك بعض التحديات التى واجهت شركته وقللت من التنافسية مع الموانئ الأخرى، واصفاً ميناء شرق بورسعيد بأنه خارج المنافسة حاليا، ويستدعى الأمر إعادة النظر فى منظومة الرسوم بما يتوافق مع منظومة التجارة العالمية، مضيفا أن استثمارات اللوجيستيات تحتاج دوما إلى التواصل مع متغيرات العصر ومتغيرات التجارة العالمية بما يعزز من المنافسة.





أكد أن شركته لن تحصل على قروض حاليًا، لافتا إلى أن السويس للحاويات قاربت على الانتهاء من تسديد القرض الذى حصلت عليه من بنوك محلية، موضحا أن هيكل الملكية لم يتغير، وأن المساهمين الرئيسيين كما هم، والحصص المساهمة، وأن الشركة لديها أموال سائلة، وتسدد التزاماتها أولا بأول.

قناة السويس للحاويات هى شركة مصرية، افتتحت 2004 كمشروع مشترك مع شركة إيه.بى.إم تيرمينالز (APM Terminals)، المساهم الرئيسى والقائم بالتشغيل باستثمارات ما يقرب من 850 مليون دولار أمريكى.