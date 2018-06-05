موازنة الأبنية التعليمية من 6 إلى 8 مليارات جنيه للعام المقبل

الأبنية التعليمية

جهاد سالم:



تتفاوض هيئة الأبنية التعليمية، حالياً مع د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على حجم ميزانية الهيئة خلال العام المالى المقبل، التى تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات للعام الجاري.



وقال اللواء يسرى سالم، مدير الهيئة إن الأبنية التعليمية طلبت 12 مليار جنيه للعام المالى المقبل لإنشاء 30 ألف فصل مدرسى، لكن تبين أن موازنة الوزارة لا تسمح.



وأكد أن الهيئة ستحدد عدد الوحدات التى سيتم إنشاؤها خلال (2018/2019) طبقا للمخصصات المالية المتاحة، موضحا أن الهيئة انتهت من طرح مناقصات لتنفيذ 7 آلاف فصل مؤخرا.



ويجرى حالياً، وفقا لمدير الهيئة، وضع التصور النهائى لخطة الإنشاءات فى العام الجديد، مع التركيز على زيادة خدمات رياض الأطفال، بما يتماشى مع منظومة التعليم الجديدة، عبر اجتماعات دورية مع الوزير.



وأعلنت وزارة التعليم مؤخرًاعن إستراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بالكامل بعد توقيعها على قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى، لدعم استراتيجية التطوير ضمن خطة الدولة التنموية 2030، وتبلغ تكلفة إصلاح المنظومة نحو مليارى دولار على مدار 14 عاما، اعتبارا من العام الدراسى المقبل .



وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى - أثناء تأدية اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان السبت الماضى - بأن تكون ملفات التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماته، من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى، من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى، استنادا إلى نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة.