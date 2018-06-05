زيادة إنتاج الغاز من غرب الدلتا وظهر بنهاية 2018

نسمة بيومى:

تعكف شركة «بريتش بتروليم» البريطانية حاليا على زيادة إنتاج مشروع غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية-غرب المتوسط العميق)، لتتجاوز مليار قدم مكعب غاز يوميا، خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وتشرف «بريتش بتروليم» على مشروع غرب دلتا النيل، الذى يشمل حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز من المياه العميقة.

وقال مسئول بارز فى قطاع البترول، إن العمل يجرى حاليا على ربط حقلين جديدين فى المشروع على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الجارى.





وأوضح أن إنتاج المشروع فى «المرحلة الأولى« حاليا يتراوح بين 500 إلى 550 مليون قدم مكعب يوميا.

وتابع : «سيتم ربط المرحلة الثانية من المشروع، التى تضم حقلى «جيزة وفيوم« على خريطة الإنتاج، خلال الربع الأخير من 2018، بمعدلات إنتاج تتجاوز 500 مليون قدم مكعب يوميا.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع حقلى «تورس وليبرا« على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرية لشركة «البرلس« فى نهاية مارس 2017، بطاقة إنتاجية 630 إلى 700 مليون قدم.





وتضم حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب «ليبرا وتورس»، 3 حقول أخرى هى جيزة - فيوم- ريفين.





وتقدر احتياطات المشروع من الغاز الطبيعى والمتكثفات بنحو5 تريليونات قدم مكعب، وحوالى 55 مليون برميل، ويتم تنفيذه بأحدث التكنولوجيات التى تستهدف حفر وإكمال 21 بئرًا بالمياه العميقة، بإجمالى استثمارات 11.3 مليار دولار.

وسيتم بدء الإنتاج من حقل «ريفين« فى مرحلة لاحقة بمعدلات بين 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.

وبالنسبة لمشروع حقل «ظهر« أكد المصدر وضع المرحلتين الأولى والثانية من المشروع على خريطة الإنتاج، بإنتاج يصل حاليا إلى 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، ويتبقى 5 مراحل أخرى سيتم ربطها على خريطة الإنتاج تباعا.





وتتوزع حصص المشاركة بمشروع حقل «ظهر» بين شركة «إينى» الإيطالية بحصة %50 و«بى بى» البريطانية بواقع %10 و«روزنفت» الروسية بـ%30 و«مبادلة» الإماراتية بنحو%10.

ولفت المسئول إلى أن الشركاء يستهدفون زيادة إنتاج «ظهر» إلى مليارى قدم بختام 2018، ترتفع إلى 2.7 مليار، على مدار العام المقبل.





وأكد أن الشركات الأجنبية تكثف جهودها لسرعة استكمال مراحل مشروعات تنمية الغاز الطبيعى، لتحقيق مستهدفات مصر فى الاكتفاء الذاتى مطلع 2019.



