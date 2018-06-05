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رياضة
تعليق تركي آل الشيخ على استبعاد عواد من منتخب مصر
الثلاثاء 05 يونيو 2018 01:50 ص
تركي آل الشيخ
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ
أحمد صبرى:
نشر تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية صورة له مع محمد عواد حارس نادى الوحدة السعودى والاسماعيلى سابقا، وألحق بها تعليقا عن عدم ضمه ضمن قائمة المنتخب المصري الذي سيلعب فى كاس العالم.
وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: أحسن حاجة عملها منتخب مصر أنه مخدش محمد عواد ..حد يسيب عواد يا ناس.
وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم هيكتور كوبر القائمة النهائية لمونديال روسيا ، ومكونة من 23 لاعباً مستبعدا بعض اللاعبين من القائمة الاولية وهم :- كريم حافظ ، محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي ، عمرو طارق ، احمد جمعه مهاجم ، احمد حسن كوكا.
وكانت القائمة قد أثارت استياء الجماهير لاستبعاد بعص اللاعبين وخاصة حارس مرمي الإسماعيلى محمد عواد معتبرين أنه محاباه لشريف اكرامي ، اضافة لهدم وجود مهاجم صريح بديلا لمروان محين ،كما حقق هاشتاج عن نفس الموصوع قرابة 40 ألف تغريدة على تويتر .
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