جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كروت ميموري ومشغولات ذهبية

جمارك مطار الغردقة الدولي

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تمكن رجال الإدارة الثانية للجمارك بالمبني الجديد رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من كروت الميموري وشاشات المحمول وطقم مشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية



ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه مصطفي على دولة مأمور اللجنة في راكب فلسطينى قادم من الصين دبى القاهرة حاول استغلال وقت الإفطار والزحام الشديد.

وتم تمرير إحدى الحقائب على جهاز الكشف بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالحميد عمران مأمور الكشف بالأشعة حيث لاحظ وجود أجسام معتمة.



وتم تكليف لؤي على عمر مأمور الجمرك تحت إشراف رضا أبوالعزم مشرف الصالة بفتح الحقيبة فتم العثور على ٨٤٠٠ كارت ميموري 32/ و26/و4جيجا و36 شاشة محمول متنوعة وكمية من المشغولات ذهبية.



واشترك في الضبط والتحريز إيهاب عميرة وأحمد فوزي والدكتور صابر عبدالحميد، فيما قرر محمد قناوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 39 لسنة 2018 .



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.