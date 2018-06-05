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نقل وملاحة
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مشغولات ذهبية
الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:48 ص
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مشغولات ذهبية
أخر الأخبار
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مشغولات ذهبية
مها أبوودن
أحبطت جمارك مطار القاهرة الاثنين، تهريب كمية من كروت الميموري وشاشات المحمول وطقم مشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون.
وتعود الواقعة وفق بيان الجمارك إلى أنه إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه مصطفي علي دولة، مأمور اللجنة في راكب فلسطينى قادم من الصين دبى القاهرة، حاول استغلال وقت الافطار والزحام الشديد.
وتم تمرير أحد حقائب الراكب علي جهاز الكشف بأشعة X-RAY، حيث تلاحظ وجود أجسام معتمة، وبفتح الحقيبة فتم العثور علي ٨٤٠٠ كارت ميموري 32/ و26/و4جيجا و 36 شاشة محمول متنوعة وكمية من المشغولات ذهبية
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