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ثقافة وفنون
حسين زين ينعي الإذاعي أحمد سعيد مؤسس إذاعة صوت العرب
الإثنين 04 يونيو 2018 11:25 م
الإذاعي أحمد سعيد
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الإذاعي أحمد سعيد
المال- خاص
نعي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإذاعي القدير أحمد سعيد أحد رواد العمل الإذاعي ومؤسس اذاعة صوت العرب، وفق بيان
وأكد زين أن الاذاعي الراحل لم ينقطع أبداً عطائه وقدم خلال مشواره إعلاما مهنيا هادفا وله إسهامات كبيرة في تطوير وتجويد العمل الإذاعي وتتلمذ علي يده اجيال عديدة حيث كان نموذج يُحتذى به فى المهنية.
ودعا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
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