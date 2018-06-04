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أسواق عربية
دبي تقود مكاسب 5 بورصات عربية.. وهبوط القاهرة
الإثنين 04 يونيو 2018 09:16 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الدوحة ودبى، وسط تعاملات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها القاهرة.
قفز مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2.1% ليصل إلى 9117 نقطة؛ بفضل صعود سعر سهم شركة صناعات قطر 4.1%، وسعر سهم بنك قطر الوطني 2.8%.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام زاد بحوالى 1.6% ليتجاوز 3035 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة، 2.6% كما زاد سعر سهم شركة داماك العقارية 2.6%.
وتقدم مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.2% ليسجل حوالى 4577 نقطة؛ بفضل صعود سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2%، وسعر سهم شركة دانة غاز 2.8%، وكسب مؤشر بورصة الكويت نفس النسبة ليرتفع إلى حوالى 4720 نقطة.
واصلت البورصة السعودية أداءها القوي للجلسة الثانية على التوالي في أعقاب تعيين وزير جديد للعمل داعم للسوق، لكن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 8335 نقطة.
وارتفع سعر سهم البنك الأهلي التجاري ذي الثقل في بورصة الرياض 1.14%، بينما قفز سعر سهم شركة المراعي 4.5%، لكن سعر سهم بنك الراجحي أغلق منخفضًا 1.4% بعد يومين من المكاسب كسب خلالهما 3.6% بعد تعيين أحمد سليمان الراجحي، أحد أبناء مؤسس المصرف، وزيرًا للعمل.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1.6% في القاهرة لينخفض إلى حوالى 16404 نقاط مع هبوط معظم الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الذى هوى سعره بحوالى 9.8%، بينما انخفض سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.1%.
وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.4% لينزل إلى حوالى 4585 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نقطة واحدة فقط ليستقر عند 1265 نقطة.
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