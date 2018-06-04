3 بنوك تعلن استعدادها لتدبير ريالات سعودية لموسم الحج

المال- خاص



أعلنت بنوك " الأهلي المصري ، مصر ، القاهرة "، أنها تقوم

بتدبير الريالات السعودية المطلوبة لتغطية نفقات شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم الحج لهذا العام



تم خلال الاسبوع الماضي عقد اجتماع بين بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والسادة ممثلي وزارة السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.



وتم الاتفاق علي قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم الحج لهذا العام وذلك تيسيرا علي تلك الشركات وعلي السادة الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصري فقط وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة، وفق البيان.



وأعلنت البنوك استعدادها لتلبية احتياجات جميع الحجاج من الريالات السعودية شريطة تقديم مستندات الحج التي تشمل جواز سفر ساري وتأشيرة السفر وحجز تذكرة الطيران .







