EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
3 بنوك تعلن استعدادها لتدبير ريالات سعودية لموسم الحج
الإثنين 04 يونيو 2018 08:55 م
الريال السعودي
أخر الأخبار
الريال السعودي
المال- خاص
أعلنت بنوك " الأهلي المصري ، مصر ، القاهرة "، أنها تقوم
بتدبير الريالات السعودية المطلوبة لتغطية نفقات شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم الحج لهذا العام
ووفق بيان مشترك،
تم خلال الاسبوع الماضي عقد اجتماع بين بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والسادة ممثلي وزارة السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وتم الاتفاق علي قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات كافة شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم الحج لهذا العام وذلك تيسيرا علي تلك الشركات وعلي السادة الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصري فقط وفقا لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة، وفق البيان.
وأعلنت البنوك استعدادها لتلبية احتياجات جميع الحجاج من الريالات السعودية شريطة تقديم مستندات الحج التي تشمل جواز سفر ساري وتأشيرة السفر وحجز تذكرة الطيران .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا