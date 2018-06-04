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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 647 جنيهًا
الإثنين 04 يونيو 2018 08:43 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 647 جنيهًا للجرام، مقابل 646 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 740 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1297 دولارًا بدلًا من 1293 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5176 جنيهًا.
أسعار الذهب
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