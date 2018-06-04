صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 647 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21 اليوم نحو 647 جنيهًا للجرام، مقابل 646 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 740 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1297 دولارًا بدلًا من 1293 دولارًا أمس.



