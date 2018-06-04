EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
طلب إحاطة للحكومة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص
الإثنين 04 يونيو 2018 08:10 م
شريف إسماعيل في البرلمان
أخر الأخبار
شريف إسماعيل في البرلمان
ياسمين فواز
تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إحاطة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن انخفاض رواتب العاملين في القطاع الخاص في ظل حالة الغلاء الفاحش التي تشهدها الأسعار.
وجاء في الطلب: "أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15%، وآخر لمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، وهو أمر يُحسب بها ويؤكد حرصها على التخفيف على المواطنين لمواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العاملون بالقطاع الخاص، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين، أصبح زيادة رواتب ضرورة مُلحة، لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة".
وتابع: "أن القطاع الخاص لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور، ومازال في وقتنا الحالي بعض أصحاب المصانع والشركات، يصرفون رواتب 800 جنيه للعاملين لديهم، ومع قلة فرص العمل وزيادة متطلبات المعيشة، يُجبر الكثير من العاملين على الاستمرار في تلك المؤسسات، من أجل تدبير جزء من نفقاتهم".
وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته، واستدعاء أصحاب الأعمال لبحث إمكانية زيادة رواتب العاملين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا