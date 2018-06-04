طلب إحاطة للحكومة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

شريف إسماعيل في البرلمان

ياسمين فواز



تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إحاطة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن انخفاض رواتب العاملين في القطاع الخاص في ظل حالة الغلاء الفاحش التي تشهدها الأسعار.



وجاء في الطلب: "أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15%، وآخر لمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، وهو أمر يُحسب بها ويؤكد حرصها على التخفيف على المواطنين لمواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العاملون بالقطاع الخاص، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين، أصبح زيادة رواتب ضرورة مُلحة، لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة".



وتابع: "أن القطاع الخاص لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور، ومازال في وقتنا الحالي بعض أصحاب المصانع والشركات، يصرفون رواتب 800 جنيه للعاملين لديهم، ومع قلة فرص العمل وزيادة متطلبات المعيشة، يُجبر الكثير من العاملين على الاستمرار في تلك المؤسسات، من أجل تدبير جزء من نفقاتهم".



وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته، واستدعاء أصحاب الأعمال لبحث إمكانية زيادة رواتب العاملين.