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طاقة
المالية: 67 دولارًا سعر برميل البترول بالموازنة الجديدة
الإثنين 04 يونيو 2018 06:55 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
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عمرو الجارحي ، وزير المالية
ياسمين فواز
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارا كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة،مضيفا أن الزيادة التي حدثت في أسعار البترول جاءت نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار، لاسيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
ونوه الجارحي خلال حديثه بالجلسة العامة اليوم الاثنين إلى أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، مشددا على أن الوزارة مستمرة على نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.
في سياق متصل، أكد الجارحي أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4%.
وأضاف الجارحي فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وتابع الوزير أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة على رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والتي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتا إلى أنه يتم العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الإلكترونية والإقرار والتحصيل الإلكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين.
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