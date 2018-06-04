البرلمان يستدعي وزير الصناعة بسبب إطارات السيارات

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



أرسلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو غلاب طلب استدعاء لوزير الصناعة والتجارة طارق قابيل للمرة الثانية؛ لمناقشته في عدد من طلبات الإحاطة الخاصة الموجهه إليه من ضمنها صناعة إطارات السيارات.



وكانت اللجنة قد شهدت اليوم اعتراضات واسعة بسبب غياب الوزير عن حضور اجتماع اللجنة.



وقالت النائبة سولاف درويش عضوة اللجنة: «لو اللي جاي يرد مستشار عشان يريح الزبون مينفعش، لأن الوزير بيبعت ناس تريح الزباين».



وانتقدت في طلبها توقف عمل شركة النقل والهندسة المنتجة لإطارات السيارات عن العمل بشكل متعمد- حسب تعبيرها- وقالت إن هذا دفعنا إلى اللجوء لاستيراد إطارات سيارات تسببت في 70% من حوادث السيارات.



وأضافت درويش أن هناك تعاقدات دولية لتوريد الإطارات، ولم تتم حتى الآن بسبب توقف الشركة عن العمل، بإعادة تشغيلها لأن هذا سيعود بالمليارات على مصر سبب تصدير «كاوتش» السيارات.



وتابعت: «هناك مؤامرة أكبر من الكل ضد الشركة ولصالح مجموعة محددة ومعروفة من المستوردين»، لافتة إلى أن «النقل والهندسة» أكبر شركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وأن وزير قطاع الأعمال العام السابق وعَد منذ 3 سنوات بتشغيل الشركة خلال أشهر ولم ينفذ الوعد حتى الآن.



من جانبه، علق اللواء إسماعيل الجابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن واردات الإطارات تخضع للفحص والتأكد من وجود علامة المنشأ وبينات المنتج بالكامل، ويخضع الكاوتش للفحص الفني في معمل وحيد موجود في مصر، وأضاف: «اتحفظ على حصر سبب الحوادث في الإطارات فقط لأن هناك أسباب أخرى، وتابع هناك مواصفات ملزمة نقبل على أساسها المنتج.



وردت سولاف درويش على رئيس هيئة الصادرات قائلة: «هناك واحدة من أكبر الحوادث التي راح ضحيتها نجل شخصية مهمة في الدولة انقلبت به السيارة، وتقرير الفحص الفني أكد أن الإطارات هي السبب رغم أنها جديدة».



فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن ما يحدث في شركة النقل والهندسة كوميديا هزلية، وهنا من يريد أن يدمر هذه الشركة عشان يبيعوا أرض سموحة المقام عليها الشركة بمليارات الجنيهات، وأشار إلى أن اللجنة طالبت رؤساء الشركات القابضة بإعداد خطة لتطوير هذه الشركات وتقديمها للجنة حتى نضمن ألا تباع خطوط الإنتاج في النقل والهندسة خردة.



من ناحيته، أكد النائب عمرو غلاب في تصريحات لـ"المال" أن اللجنة أرسلت طلب استدعاء لوزير الصناعة لحضور اجتماع يحدد لاحقا لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة.



وأوضح أن رئيس هيئة الرقابة على الصادرات أجاب عن الجزء الخاص بالاستيراد أما الجزء الخاص بالتصنيع وموقف الشركة فسيرد عليه وزير الصناعة عندما يحضر لجنة في وقت آخر.