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بورصة وشركات
«المحاسبات» يطالب الشمس للإسكان ببحث عوائد استثمار التعمير السياحي
الإثنين 04 يونيو 2018 06:08 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
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الجهاز المركزي للمحاسبات
مصطفى طلعت
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة الشمس للإسكان والتعمير بدراسة جدوى استثمار 6.6 مليون جنيه في أسهم شركة التعمير السياحي.
وقال الجهاز إن الشمس للإسكان لم تحصل على عائد من الاستثمار في هذه الأسهم منذ عام 2011 وحتى صدور القوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري.
وطالب الجهاز بمتابعة الموقف القانوني فيما يتعلق بمخزون الإنتاج التام البالغ قيمته 3.6 مليون جنيه تكلفة انشاء 23 وحدة سكنية بمشروع المعراج "المرحلة الثانية" تم تخصيصها منذ سنوات بموجب مقدمات حجز، ولم يتم التعاقد عليها والتسليم للحاجزين لوجود نزاع قانوني نتيجة اعادة التسعير.
يشار إلى أن أرباح "الشمس للإسكان" تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 74.2 مليون جنيه، مقابل ارباح بقيمة 14.3 مليون الفترة المماثلة من 2017.
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