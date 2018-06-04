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سيــارات
«هيونداي» تقتنص صدارة الملاكي المستورد من «رينو»
الإثنين 04 يونيو 2018 05:55 م
هيونداي
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هيونداي
أحمد شوقي
اقتنص الصانع الكوري هيونداي صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي المستوردة من الصانع الفرنسي رينو؛ بعد تمكن الأولى خلال أبريل الماضي من رفع مبيعاتها الإجمالية خلال 4 أشهر الأولى من 2018 إلى 3832 سيارة مقابل 2470 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام؛ لتحتل المركز الأول بالقائمة بحصة سوقية 25.7% بعد أن كانت في المركز الثاني بحصة سوقية 18.8%.
أما رينو فقد تراجعت إلى المركز الثاني بعد تسجيلها 3523 وحدة بنهاية أبريل الماضي مقابل 2473 وحدة بنهاية مارس؛ لتستقر حصتها السوقية عند 23.6% مقابل نحو 18.8%.
وفي المرتبة الثالثة جاءت تويوتا بواقع 15.4% مقابل 14.1% وتبعتها كيا بنسبة 14% مقابل 12.8% وأوبل بنحو 10.4% مقابل 11.3%.
أما ميتسوبيشي فقد جاءت في المركز السادس بعد تراجع حصتها السوقية من 13.9% إلى 9.5% وتبعتها فيات بنسبة 6.1% مقابل 1.9% ونيسان بنسبة 5.9% مقابل 15.3% وفورد بنسبة 5.5% مقابل 7.1%.
أما سوبارو فقد حلت في المركز الـ 10 بنسبة 2.8% مقابل 1.4% وتبعتها بريليانس بنسبة 1.4% مقابل 0.2%؛ ثم مازدا بحصة تقارب 1.2% مقابل 2%؛ فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت 4.1% مقابل 5.9%.
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