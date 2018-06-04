«هيونداي» تقتنص صدارة الملاكي المستورد من «رينو»

هيونداي

أحمد شوقي



اقتنص الصانع الكوري هيونداي صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي المستوردة من الصانع الفرنسي رينو؛ بعد تمكن الأولى خلال أبريل الماضي من رفع مبيعاتها الإجمالية خلال 4 أشهر الأولى من 2018 إلى 3832 سيارة مقابل 2470 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام؛ لتحتل المركز الأول بالقائمة بحصة سوقية 25.7% بعد أن كانت في المركز الثاني بحصة سوقية 18.8%.



أما رينو فقد تراجعت إلى المركز الثاني بعد تسجيلها 3523 وحدة بنهاية أبريل الماضي مقابل 2473 وحدة بنهاية مارس؛ لتستقر حصتها السوقية عند 23.6% مقابل نحو 18.8%.



وفي المرتبة الثالثة جاءت تويوتا بواقع 15.4% مقابل 14.1% وتبعتها كيا بنسبة 14% مقابل 12.8% وأوبل بنحو 10.4% مقابل 11.3%.



أما ميتسوبيشي فقد جاءت في المركز السادس بعد تراجع حصتها السوقية من 13.9% إلى 9.5% وتبعتها فيات بنسبة 6.1% مقابل 1.9% ونيسان بنسبة 5.9% مقابل 15.3% وفورد بنسبة 5.5% مقابل 7.1%.



أما سوبارو فقد حلت في المركز الـ 10 بنسبة 2.8% مقابل 1.4% وتبعتها بريليانس بنسبة 1.4% مقابل 0.2%؛ ثم مازدا بحصة تقارب 1.2% مقابل 2%؛ فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت 4.1% مقابل 5.9%.