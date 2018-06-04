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رياضة
الزمالك يعلن طرح مزايدة للرعاية رغم بيع الحقوق
الإثنين 04 يونيو 2018 05:50 م
نادي الزمالك
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نادي الزمالك
علي المصري
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طرح مزايدة علنية جديدة لحقوق الرعاية والبث الفضائي.
ويطرح نادي الزمالك مزايدة خاصة بحقوق رعاية الفريق الأول وفرق الألعاب الجماعية وقطاعات الناشئين، وذلك يوم الثلاثاء 19 يونيو، وأخرى لبيع حقوق البث الفضائي لمباريات فريق الكرة يوم الأربعاء 20 من الشهر نفسه.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان مجلس القلعة البيضاء، عن بيع الحقوق لمدة أربع سنوات مقابل 400 مليون جنيه، وصفها رئيس وأعضاء المجلس بأنها اﻷكبر في تاريخ النادي.
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