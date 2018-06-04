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بورصة وشركات
العامة للصوامع تضخ 93 مليون جنيه استثمارات
الإثنين 04 يونيو 2018 05:45 م
شركة العامة للصوامع والتخزين
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شركة العامة للصوامع والتخزين
منى عبد الباري
قررت الشركة العامة للصوامع والتخزين ضخ 93.36 مليون جنيه استثمارات للعام المالي المقبل 2018 – 2019، توجه لعدة أغراض أبرزها استكمال بناء مخزن بميناء الدخيلة، وعمليات إحلال وتجديد لأساطيل سيارات النقل الخاصة بالشركة .
وشملت الخطة الاستثمارية للشركة بخلاف البنود المذكورة سابقا، شراء شفاط متحرك بقدرة 600 طن في الساعة، وإحلال وتجديد أسطول سيارات للركوب والخدمة، والنقل، وشراء معدات لنشاط الشحن والتفريغ بميناء الأدبية بالسويس، و إجراءات إنشاء 2 مخزن بميناء بورسعيد، وكذا إجراءات إنشاء مخزن يصومعة شبرا.
ولفتت الشركة إلى أن تمويل الخطة الاستثمارية سيتم من خلال المصادر الذاتية والتسهيلات البنكية لافتة إلى مساعيها الحصول على قرض من صندوق التمويل السعودي لإنشاء مخازن بورسعيد.
وقالت إنها تستهدف صافي أرباح بقيمة 70.264 مليون جنيه العام المقبل، مقارنة بمحقق فعليا عام 2016 – 2017 قيمته 71.5 مليون جنيه، بانخفاض 1.8%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع التكاليف السيادية للتشغيل في ظل ثبات معظم إيرادات النشاط الجاري.
وحققت الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي صافي أرباح قيمته 43.518 مليون جنيه، ما يعادل نحو 62% من المستهدف للعام المالي المقبل.
يشار إلى أن العامة للصوامع طرحت الموازنة التقديرية لعامها المالي المقبل بجمعيتها العمومية التي انعقدت 27 مايو 2018، لافتة إلى أنه تم إعدادها بناء على البيانات الحكومية بلوضع الاقتصادي محليا، والنتائج المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
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