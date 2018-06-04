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نقل وملاحة
مصر للطيران تطرح أحدث عروضها للعديد من الوجهات
الإثنين 04 يونيو 2018 05:43 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
دعاء محمود
طرحت شركة مصر للطيران العديد من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم بما يلاقي رغباتهم.
حيث تقدم مصر للطيران تخفيضًا 30% من جميع المطارات المصرية إلى نقاط الشركة في أوروبا، ما عدا أثينا يكون السفر من القاهرة فقط على أن يكون شراء التذاكر والسفر حتى 12 يونيو الحالي. كما تقدم تخفيضًا قدره 25% على الرحلات من القاهرة إلى الدار البيضاء، الجزائر، مومباي، الدمام، الرياض، وعمّان.
من ناحية أخرى تطرح مصر للطيران أسعارًا تنافسية على رحلاتها من الإسكندرية للدمام بأسعار تبدأ من 3951 جنيهًا للدرجة السياحية، و9757 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال، على أن تكون فترة شراء التذاكر حتى 14 يونيو والسفر حتى 31 يوليو الحالي. ومن الإسكندرية أيضًا إلى الرياض بأسعار تبدأ من 3751 جنيهًا للدرجة السياحية، و8758 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال، وشراء التذاكر حتى 14 يونيو والسفر حتى 31 يوليو. ومن القاهرة إلى بغداد بأسعار تبدأ من 4207 جنيهات للدرجة السياحية و8543 جنيهًا لدرجة رجال الأعمال، وشراء التذاكر ممتد حتى 14 يونيو والسفر حتى 15 يونيو. ومن القاهرة إلى القصيم بأسعار تبدأ من 3739 جنيهًا للدرجة السياحية، وتمتد فترة شراء التذاكر حتى 14 يونيو، والسفر حتى 31 يوليو المقبل.
مصر للطيران
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