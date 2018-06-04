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بنـــوك
HSBC يسجل أعلى سعر شراء للدولار بتعاملات الاثنين
الإثنين 04 يونيو 2018 05:35 م
HSBC
أخر الأخبار
HSBC
هبة حامد
سجل بنك HSBC أعلى سعرشراء للدولار لتعاملات، الاثنين، عند 17.87 جنيه للدولار، واستقر سعره في أغلب البنوك.
وحقق البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" و كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني 17.86 جنيه للدولار، فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلى المصري وبنك مصر الدولار عند 17.80 جنيه، كما استقر في بنك القاهرة عند 17.85 جنيه للشراء.
وفي بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي، سجل سعر شراء الدولار 17.84 جنيه.
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