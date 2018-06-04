«الآثار» تخصص ١٥ مليون جنيه لتطوير دير مارمينا بالإسكندرية

وزارة الآثار

مها يونس



خصصت وزارة الأثار مبلغ قدره ١٥ مليون جنيه بشأن تطوير المنطقة الأثرية بدير مارمينا بمحافظة الإسكندرية، لشراء عدد ١٧٠ طلمبة ذات كفاءة عالية وطبقا للمواصفات العالمية لسحب المياه الجوفية حول المنطقة الأثرية.



يشار إلى أنه تم إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة بتلك المنطقة الأثرية، وتم تسليم ٣٠ فدانا لمنطقة أثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية، بعد إزالة تلك التعديات بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية.



وفي هذا الصدد قال اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، إنه تم اختيار الطلمبات بناء على الدراسات التي تمت، حيث إنه بمرور الوقت اتضح زيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية، ما يستوعب طلمبات ذات مواصفات وقدرات خاصة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الآثار بمنطقة دير مارمينا وحفاظا على المنطقة الآثرية.



وكان قد كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية بالاجتماع مع مسئولي الآثار بالإسكندرية بشأن دعم محافظة الإسكندرية لحل جميع المعوقات الخاصة بمنطقة دير مارمينا الآثرية للبدء في تطويرها، والمسجلة علي قوائم التراث العالمي منذ عام ١٩٧٩، وذلك في إطار دعم محافظة الإسكندرية لملفات الآثار بها.



وبدوره عقد اللواء هشام شادي اليوم اجتماعا بحضور القمص تداوس مينا مسئول الآثار بدير مارمينا، والأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، وممثلي مركز ومدينة برج العرب، ومدير الإدارة العامة للحفاظ على التراث والمكتب الفني الهندسي بالمحافظة، لمناقشة جميع المعوقات والتوصيات الخاصة بمنطقة مارمينا الآثرية.



وخلال الإجتماع كلف السكرتير العام مديرية الري بتعميق وتطوير المصرف حول المنطقة الآثرية، بالإضافة إلى مصرف أ ، ب داخل المنطقة الآثرية ، كما كلف مديرية الزراعة برش وتطهير الأماكن التي بها حشائش حول الدير موجها مسئولي مركز ومدينة برج العرب بإزالة تلك الحشائش، وكلف السكرتير العام شركة الكهرباء برفع كفاءة الإضاءة العامة للطرق المؤدية للمنطقة الآثرية.