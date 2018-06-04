النني: «إحنا إيد واحدة.. عمرنا ما ركزنا مين الأساسي أو الاحتياطي»

النني 10

أحمد صبرى



علق محمد النني، نجم نادى أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، على الانتقادات التى وجهت لهيكتور كوبر مدرب المنتخب، بعد استبعاده عددا من نجوم المنتخب فى القائمة النهائية، حيث أكد أن الهدف هو تحيق النجاح من أجل البلد بعيدًا عن التركيز ممن تم اختيارهم.



وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم هيكتور كوبر القائمة النهائية لمونديال روسيا، ومكونة من 23 لاعبا، مستبعدا بعض اللاعبين من القائمة الأولية وهم: كريم حافظ، محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي، عمرو طارق، أحمد جمعة مهاجم، أحمد حسن كوكا.



وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: من اليوم الأول وإحنا مع بعض إيد واحدة، سواء في فوزنا أو خسارتنا، كان دايما هدفنا هو بلدنا عمرنا ما ركزنا مين الأساسي أو الاحتياطي، مين موجود أو مش موجود؛ لأن إحنا من البداية اتعاهدنا كلنا نكون راجل واحد وجودكوا في ظهرنا هيشجعنا.



وكانت القائمة قد أثارت استياء الجماهير، وذلك لاستبعاد بعص اللاعبين، خاصة حارس مرمي الإسماعيلى محمد عواد، معتبرين أنه محاباه لشريف إكرامي، إضافة لهدم وجود مهاجم صريح بديلا لمروان محسن، كما حقق هاشتاج عن نفس الموضوع قرابة 40 ألف تغريدة على تويتر.