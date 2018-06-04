هاشتاج القايمة النهائية للمنتخب المصري يحتل المركز الثاني على تويتر

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج "القايمة النهائية" المركز الثاني على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك بعد إعلان قائمة المنتخب النهائية للاعبين الذين تم اختيارهم فى كأس العالم.



وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم هيكتور كوبر القائمة النهائية لمونديال روسيا، ومكونة من 23 لاعبا، مستبعدًا بعض اللاعبين من القائمة الأولية وهم: كريم حافظ، محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي، عمرو طارق، أحمد جمعة مهاجم، أحمد حسن كوكا.



وأثارت القائمة استياء الجماهير وذلك لاستبعاد بعص اللاعبين، خاصة حارس مرمي الإسماعيلى محمد عواد، معتبرين أنه محاباه لشريف إكرامي، إضافة لعدم وجود مهاجم صريح بديلا لمروان محسن، كما حقق الهاشتاج قرابة 40 ألف تغريدة.



وقال إسلام محمد فى تغريدة له: مش هنبص مين مختار القائمة دي لكن بكمية المجاملات إلى فيها متأكد هنخرج بفضيحة لما نروح بمهاجم واحد، واحنا عندنا أحمد جمعة عينه، والفنش بتاعه حلو علي الجول، ولما شريف اللي عمل موسم كارثي ياخد مكان عواد إلى عمل موسم أعلى منه وناخد سام مرسي لكونه محترف يبقي ربنا يستر.



بينما قال كوكا: ‏طبيعي القايمة النهائية المكونة من 23 لاعب ماتجيش على هواا 90 مليون مصري.. الـ variation كبيره أوي.