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سيــارات
«أميك» يوضح أبرز محطات سيارات الركوب خلال 28 شهرًا
الإثنين 04 يونيو 2018 05:07 م
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سيارات
المال خاص
تشير أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى تسجيل قطاع الملاكي مبيعات وصلت إلى 10.4 ألف وحدة خلال أبريل الماضي مقابل 10 آلاف وحدة في مارس السابق له و7.7 ألف سيارة في فبراير، و6.8 ألف بيناير 2018.
وتعتبر مبيعات أبريل الماضي الأعلى خلال العام الجاري؛ وإذا ما قورنت مبيعات هذا الشهر بالأرقام المسجلة منذ نوفمبر 2016 فإنها تعد الأفضل أيضًا باستثناء شهر ديسمبر 2017 والذي وصلت مبيعات الملاكي خلاله إلى 10.9 ألف سيارة؛ أي بما يتجاوز أرقام أبريل الماضي بنحو 500 وحدة.
وبالمقارنة بين الأرقام المسجلة شهريًا منذ يناير 2016 وحتى الآن؛ يتضح أن مبيعات أكتوبر 2016 تعد الأعلى حيث بلغت 14 ألف سيارة فيما تعد مبيعات فبراير 2017 الأدنى حيث لم تتجاوز 4.8 ألف وحدة.
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات السيارات منذ يناير 2016 وحتى أبريل 2018.
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