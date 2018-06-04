EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين تطرح أرزًا سائبًا بـ9 جنيهات على البطاقات
الإثنين 04 يونيو 2018 04:22 م
التموين تطرح أرزًا سائبًا بـ9 جنيهات على البطاقات
أخر الأخبار
التموين تطرح أرزًا سائبًا بـ9 جنيهات على البطاقات
توزيعه بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مقررات يونيو
محمد مجدى
كشفت جولة لـ"المال"، على عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية، عن وجود شكائر أرز وزن 25 كيلو، تحت مسمى "أرز سندريلا"، من إنتاج شركة مضارب الشرقية، وهي إحدى المضارب الخاصة.
وأكد مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ"المال"، أنه يتم بيع كيلو الأرز سائب بسعر 9 جنيهات للكيلو، وذلك على البطاقات التموينية، وليس إجباريا وإنما اختياري لصاحب البطاقة التموينية.
يشار إلي أن محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية شهدت ومازالت تعاني من عجز في الأرز والذي يتم طرحه على البطاقات التموينية، بسعر 6.5 جنيه.
ورغم أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نفى بداية شهر مايو الماضي في تصريحات سابقة صحة ما تردد عن وصول سعر كيلو الأرز إلى 20 جنيها، قائلًا: "على مسئوليتي الأرز الموجود حاليا يكفي استهلاك مصر 16 شهرا".
وأكد المصيلحي، أن وزارة التموين ما زالت تفتح باب توريد الأرز أمام التجار، وسعر الكيلو فى التموين 6 جنيهات ونصف الجنيه، قائلاً: "معندناش عجز في الأرز، ولن نسمح بتصديره للخارج"
وزارة التموين
بطاقة التموين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا