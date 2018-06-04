التموين تطرح أرزًا سائبًا بـ9 جنيهات على البطاقات

توزيعه بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مقررات يونيو



محمد مجدى



كشفت جولة لـ"المال"، على عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية، عن وجود شكائر أرز وزن 25 كيلو، تحت مسمى "أرز سندريلا"، من إنتاج شركة مضارب الشرقية، وهي إحدى المضارب الخاصة.



وأكد مدير أحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ"المال"، أنه يتم بيع كيلو الأرز سائب بسعر 9 جنيهات للكيلو، وذلك على البطاقات التموينية، وليس إجباريا وإنما اختياري لصاحب البطاقة التموينية.



يشار إلي أن محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية شهدت ومازالت تعاني من عجز في الأرز والذي يتم طرحه على البطاقات التموينية، بسعر 6.5 جنيه.



ورغم أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نفى بداية شهر مايو الماضي في تصريحات سابقة صحة ما تردد عن وصول سعر كيلو الأرز إلى 20 جنيها، قائلًا: "على مسئوليتي الأرز الموجود حاليا يكفي استهلاك مصر 16 شهرا".



وأكد المصيلحي، أن وزارة التموين ما زالت تفتح باب توريد الأرز أمام التجار، وسعر الكيلو فى التموين 6 جنيهات ونصف الجنيه، قائلاً: "معندناش عجز في الأرز، ولن نسمح بتصديره للخارج"