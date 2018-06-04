تشريعية النواب توصى بإسقاط عضوية خالد بشر

بالإنفوجراف.. محطات في سيرة أبو شقة رئيس الوفد

سيد بدر



رأت لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس الشعب, برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر –عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقدة الثقة والاعتبار، وذلك لاصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد باجمالى 45 مليون جنيه مما يعد من القضايا التى تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار.



جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستوية بمجلس النواب المغلق. والذى عقد أمس. حيث صرح المستشار بهاء ابو شقة - رئيس اللجنة فى تصريح له عقب الاجتماع ان الاحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها شرط اسقاط العضوية عن النائب. طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.



واكد ابو شقة ان اللجنة قررت احالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها الى مكتب المجلس، مشيرا الى انه فى حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة حول قضية شيكات متبادلة.



يذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدما ضد النائب فيما يخص قضايا شيكات ضدة وقال النائب فى اجتماع ان علية شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة اعطاءه مهلة لتسوية الامر.



يذكر أن المصرف المتحد قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان المصرى خالد بشر لتهربه من سداد أكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف المتحد.



يتضمن البلاغ, والذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5 /7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار / نبيل صادق, مجموعة الاحكام والشيكات بدون رصيد والتى حررها النائب البرلمانى – خالد عبد المعبود بشر – لصالح المصرف المتحد. وتبين عند الصرف, عدم وجود رصيد للنائب البرلمانى خالد بشر يسمح بصرف تلك الاموال. مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهي: النصب واصدار شيكات بدون رصيد والتى يعاقب عليها القانون المصرى ويدينها المجتمع ككل.



ومن ثم تم تحريك عدد من الدعاوى الجنائية ضده بموجب تلك الشيكات، واصدرت عددا من الاحكام الجنائية بالحبس ضد العضو البرلمان خالد بشر منذ 2013 وحتى 2017 وبيانها كالتالى :



1- الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 فى الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 28/12/2015.



2- الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 فى الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى العارضة بتاريخ 3/1/2016



3- الحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 فى الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات.



4- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 فى الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات.



5- الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 فى الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات.



6- الحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 فى الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سته اشهر.



7- كذلك اقرار من النائب خالد بشر فى 18/1/2017 موقع منه شخصيا بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد.



هذا وقد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام والذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5/7/2017 طلب المصرف المتحد باسقاط العضوية عن نائب البرلمانى خالد عبد المعبود بشر. وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 والذى ينظم مباشرة الحقوق السياسية.



وايضا القانون رقم 1 لسنة 2016 الصادر باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذين يضمنا للنائب البرلمانى الحق فى ممارسه جميع مهامه فى الدفاع عن حقوق الشعب وممارسه حقوقه السياسية دون كيدية او اعاقة من احد. ولم يشرعا للنائب البرلمانى تهيئه الوسيلة للاستيلاء على اموال الشعب من خلال حصانته البرلمانية، وهذا عكس ما قام به نائب مجلس الشعب خالد عبد المعبود بشر. فقد اقسم على الحفاظ على حقوق الشعب وامواله ومع ذلك استباحها لنفسه دون رادع من قسم او قدسية لمنصب نيابى او احترام لمن يمثلهم من ابناء الشعب المصري.



كما طالب المصرف ايضا فى بلاغه للنائب العام وضع اسم النائب البرلمانى خالد بشر على قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم من الخارج. وذلك حرصا على المال العام وعدم اهداره.



وبموجب المادة رقم 43 من قانون 46 لسنة 2014 والتى نصت على ألا يجوز للنائب البرلمانى الحصول على تسهيل ائتمانى او شراء بالتقسيط الا بسعر العائد السائد وبالشروط السائدة فى السوق، وكذلك عند تسوية المديونية لا يجوز ان يرتب له اية مزية لا يتمتع بها غيرة من العملاء.



وهذا عكس واقعة النائب البرلمانى وممثل الشعب فى مجلس النواب المصرى خالد بشر. والذى حصل على تسهيلات ائتمانية قبل دخوله المجلس وامتنع عن سداد مديونياته لصالح المصرف المتحد مستندا على حصانته البرلمانية والتى يمنحها البرلمان لنوابه، مما يثبت نيته فى تعمد الاستيلاء على المال العام والمملوك للشعب والدولة المصرية.