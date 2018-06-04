توقعات بتحرك البورصة المصرية نحو 16150 نقطة

النعيم

أسماء السيد:



توقعت بحوث "النعيم" أن تواصل البورصة المصرية تراجعاتها التي بدأتها بجلسة اليوم اﻹثنين ناصحة المتعاملين بإنتظار إشارة جديدة للشراء .



وأشارت النعيم في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أنها فشلها في اختراق مستوى المقاومة عند 16700 نقطة سوف يدفعها للتراجع نحو 16150 نقطة ثم 15850 نقطة، وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة رجحت تحركه نحو 820-825 نقطة وذلك عقب فشله في اختراق مستوى المقاومة عند 865 نقطة .



وانهت البورصة تعاملات الإثنين على تراجع جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي 16404 نقطة بهبوط 1.6%، ونظيره السبعيني بـ 1.5% عند 831 نقطة، كما هبط متساوي اﻷوزان بـ 1.6% عند 2796 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 1.6% عند 2120 نقطة .





