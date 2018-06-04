تأكيداً للمال ... تأجيل انتخابات المقاصة ليوم 9 يوليو





شريف عمر :





قررت ادارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى، تأجيل اجراء انتخابات عضوية الشركة ليوم 9 يوليو المقبل بدلاً من يوم 2 من الشهر نفسه، على أن يبدأ اجراء الانتخابات من الساعة الثانية عشر ظهراً، لاول مرة فى تاريخ الشركة، حيث كان من المعتاد أن تجرى دائماً بداية من الساعة الرابعة عصراً.

وكانت المال قد انفردت مؤخراً بالكشف عن توجه مصر المقاصة، لتأجيل اجراء انتخابات عضوية مجلس ادارتها الجديد فى ظل تأخر اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، عن القائمة النهائية للمرشحين نظراً لكثرة المرشحين، سبب ضغطاً بالجدول الزمنى المعد للانتخابات.





وقال طارق عبدالبارى العضو المنتدب لمصر المقاصة فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن ادارة الأخيرة فضلت تأجيل الانتخابات، لاتاحة اكبر فترة زمنية ممكنة للمرشحين للترويج عن برامجهم الانتخابية، مع الاخذ فى الاعتبار وجود عطلات عيد الفطر المبارك، واجازة رأس السنة المالية.

وكانت المقاصة تسعى لإجراء انتخابات مجلس الادارة يوم 2 يوليو المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديدة لقيادة الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويتم إجراء الانتخابات لاختيار 3 ممثلين لشركات السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، ومقعدين لذوى الخبرة، ورئيسا لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً.

ويتنافس بانتخابات المقاصة عدة مرشحين، فعلى منصب الرئيس يترشح كل من محمد عبدالسلام واشرف الضبع، ولى مقعد العضو المنتدب يترشح طارق عبدالبارى وحسام جودت، فيما نشرت المال اليوم دراسة اسامة حماد، العضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، المرشح على أحد مقاعد السمسرة بعضوية مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى، الانسحاب من الانتخابات، فى حين تظلم محمد فتح الله، وسامح العزب، من قرار استبعادهما من الانتخابات.

وكانت الرقابة المالية قد ألزمت شركة إتش سى بالتعهد بعدم الجمع بين التمثيل بعضوية البورصة والمقاصة، ويشغل شوكت المراغى، رئيس قطاع الوساطة بشركة إتش سى منصب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، كما يترشح «وجيه» على أحد مقاعد أمناء الحفظ بالمقاصة، ممثلا لإتش سى أيضا.

يشار إلى أن أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمارات المالية، كان قد قرر عدم خوض انتخابات المقاصة لنفس السبب، وكان مرشحاً للمقاصة بالتزامن مع تولى إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول، منصب عضو مجلس إدارة البورصة، وفضلت أصول الإبقاء على ممثلها بعضوية الأخيرة.

وأعلن رئيس الرقابة المالية، محمد عمران، أمس، قرار تشكيل لجنة لنظر التظلمات برئاسة المستشار القانونى لرئيس الهيئة، وعضوية 2 من رؤساء الإدارات المركزية بها، وبدأت اللجنة عملها أمس ولمدة 5 أيام عمل، وتنهى أعمالها فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم واستيفاء أوراقه، ومن المخطط إجراء الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل.

حققت مصر للمقاصة أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017، مسجلة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 63% مقارنة بـ 194 مليون جنيه فى 2016، ويتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، 50% والبورصة المصرية 5% شركات السمسرة بنسبة 45%، فيما فتحت الشركة مجال التقدم للانتخابات بالفترة من 10 الى 26 أبريل الماضى.