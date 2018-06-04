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5 شركات تستحوذ على 74% من نشاط التأجير التمويلى خلال شهرين
الإثنين 04 يونيو 2018 03:07 م
شركة تكنوليس للتأجير التمويلى
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شركة تكنوليس للتأجير التمويلى
أحمد الدسوقى وسيد بدر:
استحوذت 5 شركات تأجير تمويلى هى "كوربليس ، بى ام ، جى بى ، تكنوليس، انكوليس" على أكثر من 74% من النشاط بعدما ضخت تمويلات بنحو 3.3 مليار جنيه من اجمالى العقود التى ابرمتها الشركات بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2018 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتصدرت شركة كوربليس النشاط خلال أول شهرين من العام الحالى، بعدما نجحت فى إبرام عقود بقيمة 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 30% ، فيما جاءت شركة بى م فى المرتبة الثانية بعقود بلغت قيمتها 703 مليون جنيه، بحصة سوقية قدرت قيمتها 15.6%.
فى حين احتلت شركة جى بى المرتبة الثالثة بعقود قدرت بـ 496 مليون جنيه وبحصة سوقية 11% ، بينما جاءت تكنوليس المرتبة الرابعة بعدما ابرمت عقود قيمتها 433 مليون جنيه لتسحوذ على 9.6% ، فيما احتلت انكوليس المرتبة الخامسة بعقود قدرت بـ 337 مليون جنية وبحصة بلغت 7.5%.
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