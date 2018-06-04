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سيــارات
1600 سى سى تستحوذ على 60% من مبيعات السيارات الملاكى
الإثنين 04 يونيو 2018 02:47 م
مبيعات السيارات الملاكى
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مبيعات السيارات الملاكى
أحمد شوقى
استحوذت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي على 60% من مبيعات الملاكي بمختلف فئاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى والتي بلغت 34.8 ألف وحدة مقابل 50% من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 26 ألف وحدة.
جاء نمو الحصة السوقية لشريحة السيارات الملاكي بين 1500 و1600 سي سي بعد تمكنها من تعزيز مبيعاتها بنسبة 62% لتصل إلى 20.9 ألف وحدة مقابل 13 الف وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017.
يذكر أن مبيعات الملاكي بمختلف فئاتها قد ارتفعت خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 بواقع 34% مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 لتصل إلى 34.8 ألف وحدة مقابل 26 ألف.
وقد حلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي بالمركز الثاني بعد استحواذها على 19% من مبيعات الملاكي ببيعها 6.5 الف سيارة في حين كانت حصتها السوقية 21% خلال نفس الفترة من 2017 حيث كانت مبيعاتها 5.6 ألف وحدة.
ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية لمختلف فئات السيارات الملاكي خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017 وتطور مبيعاتها بين العامين.
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