نشاط التأجير التمويلى يسجل 4.5 مليار جنيه خلال شهرين

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

سيد بدر



أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع حجم نشاط التأجير التمويلي بنحو 29% خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالى ليسجل 4.487 مليار جنيه مقابل 3.482 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



ويشهد قطاع التأجير التمويلي طفرة غير مسبوقة مع دخول لاعبين جدد للسوق ولجوء عدد كبير من العملاء لهذه الآلية لتمويل احتياجاتهم، وحقق النشاط طفرة خلال العام الماضي ليصل حجمه إلى 28.5 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار بنهاية 2016 بزيادة 33%.



وأشارت الهيئة في أحدث تقاريرها الشهرية إلى تراجع عدد العقود بنسبة 15% خلال يناير وفبراير لتسجل 318 عقدًا مقابل 269 عقدًا.





