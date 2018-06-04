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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جى.إم.سى للاستثمارات: لا توجد توزيعات أرباح عن 2017

نمو
أرباح
نمو

رجب عزالدين:

قالت شركة جى. إم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية إنها لا تنوى توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها دعت الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 27 يونيو الجارى ولا يوجد توزيع أرباح عن 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 2.8 مليون جنيه خلال 2017  مقارنة بنحو 615 ألف جنيه في 2016.

وارتفعت ايرادات الشركة إلى 3.72 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بإيرادات بلغت 1.37 مليون جنيه في 2016.
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