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بورصة وشركات
جى.إم.سى للاستثمارات: لا توجد توزيعات أرباح عن 2017
الإثنين 04 يونيو 2018 02:10 م
أرباح
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نمو
رجب عزالدين:
قالت شركة جى. إم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية إنها لا تنوى توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها دعت الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 27 يونيو الجارى ولا يوجد توزيع أرباح عن 2017.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 2.8 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 615 ألف جنيه في 2016.
وارتفعت ايرادات الشركة إلى 3.72 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بإيرادات بلغت 1.37 مليون جنيه في 2016.
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