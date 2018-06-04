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بنـــوك
بنك القاهرة يضخ 800 مليون جنيه لتمويل «متناهى الصغر»
الإثنين 04 يونيو 2018 01:21 م
بنك القاهرة
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بنك القاهرة
■ كتبت - سهير محمد:
ارتفعت محفظة التمويل متناهى الصغر ببنك القاهرة لتصل إلى 3 مليارات جنيه بنهاية شهر مايوالماضى، مقابل 2.2 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
وقالت مصادر لـ «المال» إن البنك ضخ 800 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، ضمن خطة لتنشيط تمويل المشروعات متناهية الصغر لزيادة حصته السوقية فى هذا النشاط.
وأوضحت أن البنك أطلق خلال الأيام الماضية أول منتج تمويل متناهى الصغر للشركات بعد رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 300 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى لتمويل الأفراد عند 100 ألف جنيه.
وأشارت إلى أنه كان مقرراً طرح المنتج الجديد بحد أقصى للتمويل 500 ألف جنيه، ولكن تم الاتفاق على أن يكون 300 ألف خلال المرحلة الحالية للشركات التى تسجل مبيعاتها أقل من مليون جنيه، ومن المخطط زيادتها خلال مراحل تالية، مؤكدة أن هناك إقبالا محلوظا من الشركات للحصول على التمويل.
وأضافت المصادر أن البنك يستهدف زيادة إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.
وأشارت إلى أن البنك يخطط لتقديم برامج ائتمانية جديدة للقطاع، تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات مشروعاته مع التوسع فى تمويل الجمعيات الأهلية.
وسجلت محفظة الإقراض متناهى الصغر بالبنك 2.2 مليار جنيه بنهاية 2017 بمعدل نمو%85 مقارنة بعام 2016، ويمتلك البنك أكبر محفظة للتمويل متناهى الصغر فى القطاع المصرفى، بحصة تصل إلى نحو %25.
وقال طارق فايد، رئيس البنك لـ«المال» إن مصرفه يخطط لمضاعفة حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2018 لتصل إلى ما بين 7 و10 مليارات جنيه، موضحا أنها وصلت إلى 3.5 مليار فى 2017.
وأوضح أن الهدف من زيادة قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر، مساعدتها فى توسيع نشاطها وتنميتها ورفع رؤوس أموالها للتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أن بنك القاهرة يعمل فى تمويل القطاع منذ 2002 ويمتلك قاعدة واسعة من العملاء وحصة سوقية كبيرة.
وسجل إجمالى المحفظة التراكمية للتمويل متناهى الصغر بالبنك 14 مليار جنيه، منذ 2002.
وكان البنك قد أجرى إعادة هيكلة للعمل بالقطاع وفقا للتعريف الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى أصدره البنك المركزى خلال العام الماضى.
وحقق بنك القاهرة زيادة فى تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر خلال عام 2017 بقيمة تجاوزت مليار جنيه بنهاية العام، وتمثل قروض المرأة %30 من إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر بالبنك.
وكان البنك المركزى قد أجرى تعديلا على تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه، وحجم العمالة أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.
وسمح «المركزى» للبنوك منتصف العام الماضى، بإدراج برامج التمويل متناهى الصغر وقاعدة عملائها تحت أنشطة التجزئة المصرفية، تمهيدا لإطلاق تحفيزات للتوسع فى النشاط.
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