نعيم يوصي بشراء 21 سهماً بالبورصة

النعيم

مصطفى طلعت:



أوصى بنك الاستثمار "نعيم" بشراء 21 سهما بالبورصة المصرية موزعة على قطاعي العقارات والتصنيع، في حين أعطى نظرة حذرة انتقائية تجاه شركات القطاع الإستهلاكي.



وقال البنك، في ورقة بحثية، وصلت "المال"، أن ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة يدفع إلى نمو الطلب على العقارات باعتبارها وسيلة للحفاظ على الأموال، كما رجح تاثر ارباح قطاع التصنيع (وتحديداً الصناعات الكيماوية والأسمدة ومصانع التكرير) بشكل ايجابي.



وعلى النقيض، تبنى البنك نظرة انتقائية حذرة بالنسبة لأسهم القطاع الاستهلاكي، متوقعاً تأثر الأرباح مؤقتًا مع ارتفاع تكلفة المواج الخام.



ورفع "نعيم" السعر المستهدف لسيدي كرير للبتروكيماويات من 30 إلى 36.5 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية "اموك" من 10.9 إلى 14 جنيه، مع الابقاء على السعر المستهدف لسهم الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" عند 11.5 جنيه.



وحدد البنك سعر مصر لصناعة الكيماويات عند 29.9 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية عند 1.34 دولار مع احتمال ارتفاع السهم 15.5%، ورفع السعر المستهدف لسهم القلعة القابضة للإستشارات من 1.91 إلى 4.46 جنيه .



وإلى ذلك، وضع السعر المستهدف لسهم المالية والصناعية المصرية عند 21.1 جنيه، مع احتمال ارتفاعه 61.1٪ ، واسمنت السويس عند 52 جنيه، مع ترجيحات بارتفاعه 130%.



ووضع سعر سهم العربية للأسمنت العربية للأسمنت تحت المراجعة عند 11.2 جنيه مع ارتفاع محتمل قدره 45.5% ، كذلك سهم ليسيكو مصر تحت المراجعة اذ تمثل الشركة فرصة مثالية للاستحواذ مع الارتفاع المرتقب للصادرات.



وتوقع ارتفاع سهم مصر الجديدة للإسكان 99% إلى 63.7 جنيه، كذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى عند 16.1 جنيه وارتفاع قدره 31.9% ، والعربية لحليج الأقطان سعر مستهدف 8.6 جنيه وارتفاع محتمل 40.9%.



ورجح ارتفاع سهم مدينة نصر للإسكان 55.3٪ عند 17.4 جنيه، كذلك سهم بالم هليز للتعمير 43.2% إلى 6.8 جنيه، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار – وسديك ارتفاع محتمل قدره 57.2% إلى 39.3 جنيه للسهم.



كذلك أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع محتمل قدره 89.4٪ وسعر مستهدف 11.9 جنيه للسهم، والمصرية للمنتحعات السياحية ارتفاع محتمل 41.7 إلى 3.16 جنيه، وبايونيرز القابضة سعر مستهدف 9.5 جنيه وارتفاع 15.8٪.



وقال "نعيم" أن سهم المصرية للإتصالات رفع السعر المستهدف إلى 18 جنيه، مع احتمال ارتفاعه 23.3% إلى 16.2 جنيه، كذلك سهم جهينة للصناعات الغذائية مع ارتفاع قدره 13.3% ليصل إلى 13.6 جنيه للسهم الواحد.