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بورصة وشركات
«حماد» يدرس الانسحاب من انتخابات المقاصة
الإثنين 04 يونيو 2018 01:01 م
سامح العزب العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية
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سامح العزب العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية
■ وجيه : مستمر وكل الاحتمالات واردة
■ «فتح الله» و«العزب» يتقدمان رسمياً بتظلم على قرار استبعادهما
■ كتب - شريف عمر:
يدرس أسامة حماد، العضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، المرشح على أحد مقاعد السمسرة بعضوية مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى، الانسحاب من الانتخابات، كما تعتزم شركة إتش سى القابضة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أسباب الإجراء القانونى المتخذ ضدها، فى حين تظلم محمد فتح الله، وسامح العزب، من قرار استبعادهما من الانتخابات.
وقال أسامة حماد لـ«المال»، إنه يدرس الانسحاب من الانتخابات فى ظل المنافسة المشتعلة لاقتناص مقاعد السمسرة الثلاثة، بالتزامن مع الاعتماد على آلية الأوزان النسبية لشركات السمسرة عند التصويت، وهو ما يقلل فرص فوز ممثلى الشركات صغيرة الحجم.
وقال وائل وجيه، العضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنه مستمر فى المنافسة على أحد مقاعد أمناء الحفظ، علما بأن الشركة تعيد حاليا دراسة الموقف من الانتخابات.
ولفت إلى اعتزامها مخاطبة إدارة الرقابة المالية لتفسير النص القانونى الذى يمنع تمثيلها بعضوية مجالس إدارات البورصة والمقاصة.
وأضاف أن القواعد لا تمنع ترشح ممثلين عن شركة من التواجد بعضويات جهات سوق المال، مشيرا إلى أن النص يمنع فقط جمع الشخص أو أيا من أقاربه للمناصب، وبالتالى سنخاطب الرقابة المالية لإلغاء الإجراء المتخذ ضد إتش سى، وكل الاحتمالات واردة حال أصرت الرقابة على رأيها.
وكانت الهيئة قد ألزمت شركة إتش سى بالتعهد بعدم الجمع بين التمثيل بعضوية البورصة والمقاصة، ويشغل شوكت المراغى، رئيس قطاع الوساطة بشركة إتش سى منصب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، كما يترشح «وجيه» على أحد مقاعد أمناء الحفظ بالمقاصة، ممثلا لإتش سى أيضاً.
يشار إلى أن أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمارات المالية، كان قد قرر عدم خوض انتخابات المقاصة لنفس السبب، وكان مرشحاً للمقاصة بالتزامن مع تولى إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول، منصب عضو مجلس إدارة البورصة، وفضلت أصول الإبقاء على ممثلها بعضوية الأخيرة.
وعلمت «المال» أن محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، والذى سبق أن استبعدته الرقابة المالية من الانتخابات بسبب ترشحه ممثلاً عن شركة الشروق المالية، قد تقدم أمس بتظلم لدى الهيئة للطعن على قرارها، مستندا فيه إلى عدة نقاط قانونية، منها خلو القواعد المنظمة للانتخابات من النص صراحة على عمل المرشح بالشركة الممثل عنها، وفقاً للقرار 96 لسنة 2014.
وكان شريف حشمت قد أعلن انسحابه من الانتخابات بسبب ترشحه لتمثيل أمناء الحفظ ممثلا عن شركة حلوان، فيما يتولى حاليا الإدارة التنفيذية لشركة أرقام.
وأشار سامح العزب، العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، إلى أنه تقدم أمس بتظلم رسمى على استبعاده دون إبداء أسباب واضحة، وأعلن رئيس الرقابة المالية، محمد عمران، أمس، قرار تشكيل لجنة لنظر التظلمات برئاسة المستشار القانونى لرئيس الهيئة، وعضوية 2 من رؤساء الإدارات المركزية بها، وبدأت اللجنة عملها أمس ولمدة 5 أيام عمل، وتنهى أعمالها فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم واستيفاء أوراقه، ومن المخطط إجراء الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل.
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